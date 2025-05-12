Установлены личности пострадавших в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 9 мая, примерно в 2:00, на 3-м километре автодороги обхода рабочего поселка Сараи.
По предварительной информации полиции, 27-летний местный житель, управляя автомобилем «Ваф», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.
В результате происшествия 18-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и его пассажиры в возрасте 20-ти и 18-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что на месте ДТП работали сотрудники региональной Госавтоинспекции, СУ СКР, прокуратуры.