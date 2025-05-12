Стали известны подробности пожара в Сасове
Напомним, утром 11 мая в Сасове сгорело нежилое здание. Отмечается, что горело помещение городской бани. Огонь уничтожил парную. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.
Стали известны подробности пожара в Сасове. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Напомним, утром 11 мая в Сасове сгорело нежилое здание. Отмечается, что горело помещение городской бани. Огонь уничтожил парную.
Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.