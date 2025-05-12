В Сасове произошел пожар
11 мая в 4:25 поступила информация о пожаре в нежилом строении в Сасове. Его тушили шесть человек и две единицы техники. Отмечается, что нежилое строение повреждено на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Сасове произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
11 мая в 4:25 поступила информация о пожаре в нежилом строении в Сасове. Его тушили шесть человек и две единицы техники.
Отмечается, что нежилое строение повреждено на площади 12 квадратных метров.
Пострадавших нет.