Повар из Рязани пришел на кастинг в шоу «Битва шефов»
39-летний рязанец принес томленые говяжьи щеки в соусе демиглас с добавлением кваса. Если ему удастся пройти кастинг шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова, он окажется в команде одного из них. Выпуск выйдет 12 мая в 19:00 на телеканале «Пятница!». Тогда зрители узнают, прошел ли кастинг Олег из Рязани.
Повар из Рязани Олег Шаповал пришел на кастинг в шоу «Битва шефов». Об этом 12 мая сообщили представители телеканала «Пятница!».
39-летний рязанец принес томленые говяжьи щеки в соусе демиглас с добавлением кваса. Если ему удастся пройти кастинг шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова, он окажется в команде одного из них.
Выпуск выйдет 12 мая в 19:00 на телеканале «Пятница!». Тогда зрители узнают, прошел ли кастинг Олег из Рязани.
Возрастное ограничение — 16+