Названы сферы с наибольшей потребностью в кадрах в Рязанской области

Согласно данным исследования, больше всего за месяц в Рязанской области вырос спрос на работников в сфере науки и образования: компании увеличили число новых рабочих мест на 20%. На втором месте — местный бизнес (охранники, инкассаторы и др.). Работодатели стали также на 11% чаще искать специалистов сферы добычи сырья. В топ-5 сфер с наибольшим кадровым спросом вошли медицина и фармацевтика (+10% новых рабочих мест), а также бизнес-консалтинг и стратегия (+9%).

Названы сферы с наибольшей потребностью в кадрах в Рязанской области. Об этом 12 мая сообщает hh.ru.

Согласно данным исследования, больше всего за месяц в Рязанской области вырос спрос на работников в сфере науки и образования: компании увеличили число новых рабочих мест на 20%.

На втором месте — местный бизнес (охранники, инкассаторы и др.). Работодатели стали также на 11% чаще искать специалистов сферы добычи сырья.

В топ-5 сфер с наибольшим кадровым спросом вошли медицина и фармацевтика (+10% новых рабочих мест), а также бизнес-консалтинг и стратегия (+9%).