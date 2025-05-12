Назван возможный формат переговоров России и Украины в Стамбуле

«Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего», — сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он добавил, что любая встреча на высшем уровне требует подготовки: переговоры должны проходить сначала на высоком уровне, а затем на высшем. Ранее Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле.

Назван возможный формат переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.

«Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего», — сказал он.

Тимофеев добавил, что любая встреча на высшем уровне требует подготовки: переговоры должны проходить сначала на высоком уровне, а затем на высшем.

Напомним, ранее Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле.