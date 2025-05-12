МЧС рассказало подробности пожара в Рязанской области
Сведения о загорании мусора поступили в 4:30 12 мая. поступило сообщение о загорании мусора в городе Скопин. В тушении принимали участие 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Огнем пройдены 50 квадратных метров. В 5:40 открытое горение ликвидировали. Ранее видео с места инцидента разместили в соцсетях.
МЧС рассказало подробности пожара в Рязанской области. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.
Сведения о загорании мусора поступили в 4:30 12 мая. поступило сообщение о загорании мусора в городе Скопин. В тушении принимали участие 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Огнем пройдены 50 квадратных метров. В 5:40 открытое горение ликвидировали.
Ранее видео с места инцидента разместили в соцсетях.