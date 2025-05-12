В Рязанской области засняли пожар
По словам очевидцев, в микрорайоне Сельхозтехника в Скопине около домов горели гаражи и сараи. На кадрах видно пламя дыма и разрушенные строения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.
В Рязанской области засняли крупный пожар. Кадры опубликовали в соцсетях ночью 12 мая.
По словам очевидцев, в микрорайоне Сельхозтехника в Скопине около домов горели гаражи и сараи. На кадрах видно пламя дыма и разрушенные строения.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация о случившемся не поступала.