Банки хотят разделить часть ответственности за мошенничество с операторами связи
Соответствующее письмо направлено в Минцифры. В нем говорится, что финансовая организация столкнется с последствиями обмана клиентов, только если их уведомили о подозрительном контакте. Однако в случае, когда оператор не заблокировал звонок, именно он должен отвечать за похищенные средства. Операторы не согласны: они заявили, что не могут контролировать денежные переводы граждан. Тем более, что нет гарантированных способов определения мошеннических вызовов.
Банки хотят разделить часть ответственности за мошенничество с операторами связи. Об этом пишет «Газета. ру».
Соответствующее письмо направлено в Минцифры. В нем говорится, что финансовая организация столкнется с последствиями обмана клиентов, только если их уведомили о подозрительном контакте. Однако в случае, когда оператор не заблокировал звонок, именно он должен отвечать за похищенные средства.
Ожидается, что это позволит наладить обмен информацией между учреждениями и предпринимателями. Операторы не согласны: они заявили, что не могут контролировать денежные переводы граждан. Тем более, что нет гарантированных способов определения мошеннических вызовов.