Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко
На 88-м году жизни умер экономист Виктор Геращенко, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на близкий к семье источник. О смерти Геращенко также написала в телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы. У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения. Уходят Титаны! Вечная им память!» — написала Дмитриева.