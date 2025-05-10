В Рязанской области снова ищут очевидцев ДТП, в котором погибли трое

Родственники объявили о поиске очевидцев смертельного ДТП в Путятинском районе. Об этом 10 мая сообщила семья погибших в редакцию РЗН. инфо.
ДТП произошло 15 апреля на 328-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовик «Ситрак».
Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок, от полученных травм скончались на месте аварии.
Родственники просят откликнуться очевидцев. Также они ищут фото и видео ДТП. Обращаться можно по номерам:
Напомним, после аварии прокуратура организовала проверку. Позже установили личности погибших в ДТП с фурой в Рязанской области.
Погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.