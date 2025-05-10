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В Рязанской области снова ищут очевидцев ДТП, в котором погибли трое
ДТП произошло 15 апреля на 328-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовик «Ситрак». Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок, от полученных травм скончались на месте аварии. Родственники просят откликнуться очевидцев. Также они ищут фото и видео ДТП. Обращаться можно по номерам: +7 (928) 662-46-66 (Завен, брат погибшего), +7 (952) 835-80-89 (Анастасия, невестка погибшего). Номера привязаны к соцсетям.

Родственники объявили о поиске очевидцев смертельного ДТП в Путятинском районе. Об этом 10 мая сообщила семья погибших в редакцию РЗН. инфо.

ДТП произошло 15 апреля на 328-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовик «Ситрак».

Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок, от полученных травм скончались на месте аварии.

Родственники просят откликнуться очевидцев. Также они ищут фото и видео ДТП. Обращаться можно по номерам: +7 (928) 662-46-66 (Завен, брат погибшего), +7 (952) 835-80-89 (Анастасия, невестка погибшего). Номера привязаны к соцсетям.

Напомним, после аварии прокуратура организовала проверку. Позже установили личности погибших в ДТП с фурой в Рязанской области.

Погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.