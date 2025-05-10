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В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА
«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

В Рязанской области 10 мая в 19:27 отменили угрозу атаки БПЛА. Соответствующую информацию предоставили в РСЧС.

«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, угрозу атаки беспилотников на территории Рязани объявляли в 18:58.