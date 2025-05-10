В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА
«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.
В Рязанской области 10 мая в 19:27 отменили угрозу атаки БПЛА. Соответствующую информацию предоставили в РСЧС.
«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.
Напомним, угрозу атаки беспилотников на территории Рязани объявляли в 18:58.