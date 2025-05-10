В Рязани объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 18:58. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС.
В Рязани во вторник, 6 мая, объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующую информацию предоставили в РСЧС.
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 18:58.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.