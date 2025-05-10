В Рязани при пожаре пострадали три человека
Пожар произошел в ночь на 10 мая в одной из квартир в доме на улице Интернациональной. Отмечается, что в результате подросток получил ожог плеча. Его госпитализировали в ОДКБ. Женщину с признаками отравления угарным газом доставили в Рязанскую ОКБ. Мужчина от госпитализации отказался.
Три человека пострадали при пожаре в рязанской многоэтажке. Об этом
Пожар произошел в ночь на 10 мая в одной из квартир в доме на улице Интернациональной.
Отмечается, что в результате подросток получил ожог плеча. Его госпитализировали в ОДКБ. Женщину с признаками отравления угарным газом доставили в Рязанскую ОКБ. Мужчина от госпитализации отказался.