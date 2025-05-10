Рязанцам пообещали заморозки
Ночью и утром 11 мая на территории Рязанской области местами сохранятся заморозки. Столбики термометров покажут отметки -5, -0°С. Ранее стало известно, что в Рязанскую область придет циклон из Румынии.
Рязанцам пообещали заморозки. Метеопредупреждение разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ночью и утром 11 мая на территории Рязанской области местами сохранятся заморозки. Столбики термометров покажут отметки -5, -0°С.
Ранее стало известно, что в Рязанскую область придет циклон из Румынии.