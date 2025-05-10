Опубликован прогноз погоды на 11 мая в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем осадков не будет. Ветер прогнозируют западной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 0, +5°С, местами столбики термометров покажут отметки -2°С. Днем ожидается +9, +14°С.
Опубликован прогноз погоды на 11 мая в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем осадков не будет.
Ветер прогнозируют западной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит 0, +5°С, местами столбики термометров покажут отметки -2°С. Днем ожидается +9, +14°С.
Ранее рязанцев предупредили о заморозках.