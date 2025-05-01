Специалисты нашли вредные вещества в реке Пра под Рязанью
Нарушения нашли в районе деревни Ершовские Выселки в Клепиковском районе. 17 апреля представители Приокского Росприроднадзора взяли пробы из реки Пра и безымянного ручья, в который по полю стекал ряд каналов. Результаты анализа показали, что концентрация вредных веществ в воде превышает допустимый уровень. К ответственности привлекли компанию «Русвата». Ей вынесли предостережение.
Специалисты нашли вредные вещества в реке Пра под Рязанью. Об этом сообщает Федеральная служба по контролю природопользования.
Нарушения нашли в районе деревни Ершовские Выселки в Клепиковском районе. 17 апреля представители Приокского Росприроднадзора взяли пробы из реки Пра и безымянного ручья, в который по полю стекал ряд каналов. Результаты анализа показали, что концентрация вредных веществ в воде превышает допустимый уровень.
К ответственности привлекли компанию «Русвата». Ей вынесли предостережение.
Ранее сап-серфер заметил, что в реку Пра сливают канализацию.