В верхнем течении Пры обнаружили место слива канализационных вод

Нарушение обнаружил исследователь и путешественник Алексей Альбов во время сплава. Мужчина обратился в нацпарк «Мещера» с обращением. Администрация заявила, что источник загрязнения находится не в границах нацпарка, поэтому они никак не смогут повлиять на ситуацию. Письмо перенаправили в Приокское управление Росприроднадзора. «Просим администрацию Клепиковского района разобраться в этой проблеме», — говорится в сообщении.

В верхнем течении Пры обнаружили место слива сточных канализационных вод. Об этом пишет паблик «Мещерский тупик».

Нарушение обнаружил исследователь и путешественник Алексей Альбов во время сплава. Мужчина обратился в нацпарк «Мещера» с обращением. Администрация заявила, что источник загрязнения находится не в границах нацпарка, поэтому они никак не смогут повлиять на ситуацию. Письмо перенаправили в Приокское управление Росприроднадзора.

«Просим администрацию Клепиковского района разобраться в этой проблеме», — говорится в сообщении.

На скриншоте карты — место слива вод.