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Полицейские задержали подростков, устроивших драку в центре Рязани
Ранее в сети появилось видео, на котором компания молодых людей избивает мужчину на улице Почтовой. Полицией задержаны пять человек в возрасте от 16 до 19 лет. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности. Ответственность за несовершеннолетних участников конфликта понесут их родители», — говорится в релизе УМВД.

Полицейские задержали подростков, устроивших драку в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в сети появилось видео, на котором компания молодых людей избивает мужчину на улице Почтовой. Полицией задержаны пять человек в возрасте от 16 до 19 лет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности. Ответственность за несовершеннолетних участников конфликта понесут их родители», — говорится в релизе УМВД.