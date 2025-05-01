Полицейские задержали подростков, устроивших драку в центре Рязани
Ранее в сети появилось видео, на котором компания молодых людей избивает мужчину на улице Почтовой. Полицией задержаны пять человек в возрасте от 16 до 19 лет. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности. Ответственность за несовершеннолетних участников конфликта понесут их родители», — говорится в релизе УМВД.
Полицейские задержали подростков, устроивших драку в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ранее в сети появилось видео, на котором компания молодых людей избивает мужчину на улице Почтовой. Полицией задержаны пять человек в возрасте от 16 до 19 лет.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности. Ответственность за несовершеннолетних участников конфликта понесут их родители», — говорится в релизе УМВД.