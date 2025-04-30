На улице Почтовой в Рязани засняли драку
На опубликованном видео видно, как компания бьет ногами молодого человека. Причина конфликта не указана. Судя по кадрам, у молодого человека после ударов пошла кровь из носа. Официально информацию не комментировали.
На улице Почтовой в Рязани засняли драку. Кадры опубликовали в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани» в среду, 30 апреля.
На опубликованном видео видно, как компания бьет ногами молодого человека. Причина конфликта не указана.
Судя по кадрам, у молодого человека после ударов пошла кровь из носа.
Официально информацию не комментировали.
Видео с места происшествия можно