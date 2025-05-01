Полицейские задержали мужчину, мастурбировавшего на бульваре Победы в Рязани
Задержанный оказался 49-летним жителем Костромской области. Он доставлен в отдел полиции. «Проводится проверка, по результатам которой мужчина будет привлечен к ответственности, установленной законодательством РФ», — говорится в посте. Ранее подростки сообщили об онанисте на бульваре Победы.
Полицейские задержали мужчину, мастурбировавшего на бульваре Победы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Задержанный оказался 49-летним жителем Костромской области. Он доставлен в отдел полиции.
«Проводится проверка, по результатам которой мужчина будет привлечен к ответственности, установленной законодательством РФ», — говорится в посте.
Ранее подростки сообщили об онанисте на бульваре Победы.