На бульваре Победы в Рязани заметили онаниста
Отмечается, что мужчина мастурбировал на глазах несовершеннолетних девочек. «Сидели с подругой на лавочке, напротив сел данный мужчина и прилюдно начал мастурбировать. На слова, что мы сейчас вызовем полицию и прочее, никак не реагировал», — рассказала одна из девочек. После мужчина убежал.
На бульваре Победы в Рязани заметили онаниста. Об этом пишет Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что мужчина мастурбировал на глазах несовершеннолетних девочек.
«Сидели с подругой на лавочке, напротив сел данный мужчина и прилюдно начал мастурбировать. На слова, что мы сейчас вызовем полицию и прочее, никак не реагировал», — рассказала одна из девочек.
После мужчина убежал.