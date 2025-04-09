В Рязани произошел серьезный пожар

Происшествие случилось в среду, 9 апреля, на улице Кальной. Отмечается, что загоревшийся дом заброшен. По словам местных жителей, сначала раздался взрыв и яркая вспышка. «Похоже было на газовый баллон, но там давно никто не живет. Я боялась выйти из дома, чтобы ничего не прилетело в голову. Там до сих пор стреляет шиффер», — рассказала одна из очевидцев. Отмечается, что жители соседних частных домов покидают свои жилища, опасаясь, что огонь перекинется на них. На место вызвали пожарных.

В Рязани загорелся частный дом. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Происшествие случилось в среду, 9 апреля, на улице Кальной. Отмечается, что загоревшийся дом заброшен. По словам местных жителей, сначала раздался взрыв и яркая вспышка.

«Похоже было на газовый баллон, но там давно никто не живет. Я боялась выйти из дома, чтобы ничего не прилетело в голову. Там до сих пор стреляет шифер», — рассказала одна из очевидцев.

Отмечается, что жители соседних частных домов покидают свои жилища, опасаясь, что огонь перекинется на них.

На месте работают 5 пожарных расчетов.