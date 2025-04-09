В Рязани выставили на продажу рояль из частной коллекции за 15 миллионов рублей

Согласно заявлению продавца, рояль в идеальном состоянии находится в частном доме в Рязанском регионе. По его словам, данный музыкальный инструмент является эксклюзивным по звучанию и внешнему виду."Pocкошная мoдeль Bösendorfеr Bаroque с ножками pучной pабoты и позолоченными элементами декора отличается экстравагантным дизайном и является отголоском эпохи барокко", — отмечается в объявлении.

В Рязанской области рояль Bösendorfer Baroque из частной коллекции выставили на продажу за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Согласно заявлению продавца, рояль в идеальном состоянии находится в частном доме в Рязанском регионе. По его словам, данный музыкальный инструмент является эксклюзивным по звучанию и внешнему виду.

«Pocкошная мoдeль Bösendorfеr Bаroque с ножками pучной pабoты и позолоченными элементами декора отличается экстравагантным дизайном и является отголоском эпохи барокко», — отмечается в объявлении.

Ранее в Рязани выставили на продажу подержанный Rolls-Royce Cullinan за 65 миллионов рублей.