Подержанный Rolls-Royce в Рязани выставили на продажу за 65 миллионов
Год выпуска автомобиля — 2022. Пробег — 14 512 километров. Салон — кожаный. Расходы на содержание автомобиля оцениваются в 23 311 рублей в месяц, что в год составляет около 279 728 рублей.
В Рязани подержанный Rolls-Royce Cullinan выставили на продажу за 65 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на Avito.
Год выпуска автомобиля — 2022. Пробег — 14 512 километров. Салон — кожаный.
Расходы на содержание автомобиля оцениваются в 23 311 рублей в месяц, что в год составляет около 279 728 рублей.
Фото: Avito