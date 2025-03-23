Подержанный Rolls-Royce в Рязани выставили на продажу за 65 миллионов

Год выпуска автомобиля — 2022. Пробег — 14 512 километров. Салон — кожаный. Расходы на содержание автомобиля оцениваются в 23 311 рублей в месяц, что в год составляет около 279 728 рублей.