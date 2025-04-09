В Рязани в два раза увеличат количество квот для студентов из Африки

В 2025 году в Рязани сельскому хозяйству обучаются студенты из 45 государств Африки. Абитуриенты изучают русский язык на подготовительных курсах, сдают вступительные экзамены, после которых приступают к получению высшего образования. За пять лет количество иностранных студентов в РГАТУ имени Костычева увеличилось в пять раз. Иностранные студенты в Рязани получают дипломы ветеринаров, инженеров, агрономов.

В Рязани в 2025—2026 учебном году увеличат в два раза количество квот для студентов из Африки. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В 2025 году в Рязани сельскому хозяйству обучаются студенты из 45 государств Африки. Абитуриенты изучают русский язык на подготовительных курсах, сдают вступительные экзамены, после которых приступают к получению высшего образования. За пять лет количество иностранных студентов в РГАТУ имени Костычева увеличилось в пять раз.

«Есть ребята, которые прошли конкурс и сейчас обучаются за счет федерального бюджета по квотам, которые выделяет министерство образования России», — отметил ректор РГАТУ Александр Шемякин.

Иностранные студенты в Рязани получают дипломы ветеринаров, инженеров, агрономов.

Ранее сообщалось, что в Рязани значительно возросло число туристов из африканских стран.