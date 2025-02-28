В России значительно возросло число туристов из африканских стран

За последние два года показатель вырос более чем в полтора раза.

В России значительно возросло число туристов из африканских стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя гендиректора Центра стратегических разработок Юлию Максутову.

Отмечается, что за последние два года показатель вырос более чем в полтора раза.

«Африка — перспективный, еще не освоенный нами туристический рынок. На материке больше 50 государств, все они по-своему интересны. Для граждан Ботсваны, Кабо-Верде, Маврикия, Намибии, Туниса, ЮАР и Сейшельских Островов уже действует безвизовый режим въезда в Россию. Расширяется география авиасообщения с Африкой: Россию связывают прямые перелеты с Египтом, Алжиром, Марокко, Сейшельскими островами и Эфиопией — из России в эти страны действуют 143 рейса», — отметила специалистка.

По ее словам, несмотря на прирост путешественников в 60%, общее их число остается достаточно небольшим — 37 тысяч поездок в год. Чаще всего цель поездок в Россию — образовательный или медицинский туризм.