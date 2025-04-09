В Рязани произошло серьезное ДТП между маршруткой и легковушкой

Авария случилась в среду, 9 апреля, на улице Станкозаводской. Легковушка столкнулась с пассажирской маршруткой. На месте работают медики и сотрудники МЧС. Подробности происшествия неизвестны.