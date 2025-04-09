В ДТП с маршруткой и легковушкой в Рязани пострадали два человека

Авария случилась вечером 9 апреля вблизи дома № 8-А на улице Интернациональной. По данным ГАИ, водитель Lada Largus не убедился в безопасности маневра, выезжая со второстепенной дороги, и столкнулся с маршруткой. Пострадали водитель и пассажир легковушки, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП с маршруткой и легковушкой в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась вечером 9 апреля вблизи дома № 8-А на улице Интернациональной. По данным ГАИ, водитель Lada Largus не убедился в безопасности маневра, выезжая со второстепенной дороги, и столкнулся с маршруткой.

Пострадали водитель и пассажир легковушки, их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.