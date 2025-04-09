В Рязани не смогли закупить необходимое количество квартир для детей-сирот

Для детей сирот закупили 72 квартиры из необходимых 108. План выполнили на 58,33%. Денежные средства на 36 квартир вернули в областной бюджет. Некоторые аукционы на покупку квартир не состоялись."Не было возможности приобрести это жилье. Были выделены средства на однокомнатные квартиры, 33 кв. метра. Отсутствовали заявки на аукцион. Возможно, что не устроила цена", — отметила Калинина.

В Рязани в 2024 году не смогли закупить необходимое количество квартир для детей-сирот. Об этом на заседании комитета гордумы по соцвопросам в среду, 9 апреля, сообщила заместитель начальника управления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению Ольга Калинина.

Для детей сирот закупили 72 квартиры из необходимых 108. План выполнили на 58,33%. Денежные средства на 36 квартир вернули в областной бюджет. Некоторые аукционы на покупку квартир не состоялись.

«Не было возможности приобрести это жилье. Были выделены средства на однокомнатные квартиры, 33 кв. метра. Отсутствовали заявки на аукцион. Возможно, что не устроила цена», — отметила Калинина.

Ранее прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев заявил, что ситуация с обеспечением детей-сирот жильем в регионе не критична, квартиры закупаются.