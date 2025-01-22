Рязанских должников по алиментам мотивируют заключать контракты с Минобороны

Это делается для того, чтобы родители смогли выполнить обязанности перед детьми

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев рассказал, что рязанских должников по алиментам мотивируют заключать контракты с Минобороны. Эту информацию он озвучил на пресс-конференции в среду, 22 января.

Коданев рассказал, что приоритетные направления работы ведомства по несовершеннолетним — это медицинское обеспечение и нарушение прав на образование. По его словам, в плотном контакте рязанская прокуратура находится с приставами по взысканию алиментных платежей.

«В последнее время суммы платежей от нерадивых родителей увеличились из-за прокурорского воздействия. Были случаи, когда мотивировали людей заключать контракт с Министерством обороны, чтобы родители смогли выполнить обязанности перед детьми», — отметил Коданев.

Комментируя обеспечение детей-сирот жильем в регионе, он заявил, что ситуация не критична, деньги есть и квартиры закупаются, а очередь обеспечивается. Прокурор рассказал, что в основном по этому вопросу уже обращаются взрослые рязанцы, которые по тем или иным причинам в свое время остались без квартиры.