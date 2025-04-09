Рязанскому подрывнику Сидики* еще на полгода продлили арест

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 30 сентября, в отношении обвиняемого Руслана Сидики*", — рассказал собеседник издания. Отмечается, что расследование уголовного дела завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы поступили для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Процесс над Сидики* будет проходить на выездных заседаниях военного суда в Рязани.

Рязанскому подрывнику, гражданину России и Италии Руслану Сидики* еще на полгода продлили арест. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 30 сентября, в отношении обвиняемого Руслана Сидики*", — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что расследование уголовного дела завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы поступили для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Процесс над Сидики* будет проходить на выездных заседаниях военного суда в Рязани.

Напомним, Руслана Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов