Дело подрывника Сидики* рассмотрят в Рязани

Уголовное дело в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* о подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в Рязани в форме выездных заседаний. Даты пока неизвестны. Как выяснило ТАСС, решение о том, в каком режиме рассмотрят дело Сидики* - в открытом для СМИ и публики или закрытом, — примет позже суд. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Уголовное дело в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* о подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд. Об этом 2 апреля сообщило ТАСС.

Адвокат обвиняемого Игорь Поповский рассказал агентству, что процесс пройдет в Рязани в форме выездных заседаний. Даты пока неизвестны.

Как выяснило ТАСС, решение о том, в каком режиме рассмотрят дело Сидики* - в открытом для СМИ и публики или закрытом, — примет позже суд.

Уточняется, что в начале процесса гособвинение попросит о продлении срока ареста для подсудимого, после чего огласит окончательное обвинение. Сам фигурант либо выразит свою позицию в начале процесса, либо позже в прениях сторон и в последнем слове.

Порядок рассмотрения материалов установит военный суд также в начале процесса.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов