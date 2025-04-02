Дело подрывника Сидики* рассмотрят в Рязани

Уголовное дело в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* о подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд. Об этом 2 апреля сообщило ТАСС.
Адвокат обвиняемого Игорь Поповский рассказал агентству, что процесс пройдет в Рязани в форме выездных заседаний. Даты пока неизвестны.
Как выяснило ТАСС, решение о том, в каком режиме рассмотрят дело Сидики* - в открытом для СМИ и публики или закрытом, — примет позже суд.
Уточняется, что в начале процесса гособвинение попросит о продлении срока ареста для подсудимого, после чего огласит окончательное обвинение. Сам фигурант либо выразит свою позицию в начале процесса, либо позже в прениях сторон и в последнем слове.
Порядок рассмотрения материалов установит военный суд также в начале процесса.
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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов