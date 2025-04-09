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На улице Кальной в Рязани обустроят тротуар и парковочный карман
На выполнение работ выделили 2 миллиона 746 тысяч 453 рубля. Согласно документам, подрядчик должен разобрать существующий тротуар и бордюры, исправить неровности, уложить новое покрытие дорог и пешеходных зон, установить бортовые камни и дорожные знаки. Также в рамках благоустройства территории необходимо срезать сухие ветви, выполнить валку деревьев и корчевку пней. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Работы завершат до 20 июля 2025 года.

Тротуар и парковочный карман появятся около дома № 15 на улице Кальной между школой № 73 и детский садом № 26. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На выполнение работ выделили 2 миллиона 746 тысяч 453 рубля.

Согласно документам, подрядчик должен разобрать существующий тротуар и бордюры, исправить неровности, уложить новое покрытие дорог и пешеходных зон, установить бортовые камни и дорожные знаки.

Также в рамках благоустройства территории необходимо срезать сухие ветви, выполнить валку деревьев и корчевку пней.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы завершат до 20 июля 2025 года.

Напомним, после жалоб рязанцев на состояние дороги к школе № 73 горадминистрация сообщила, что в районе дома № 15 на Кальной сделают тропинку.