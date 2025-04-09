На улице Кальной в Рязани обустроят тротуар и парковочный карман

Тротуар и парковочный карман появятся около дома № 15 на улице Кальной между школой № 73 и детский садом № 26. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
На выполнение работ выделили 2 миллиона 746 тысяч 453 рубля.
Согласно документам, подрядчик должен разобрать существующий тротуар и бордюры, исправить неровности, уложить новое покрытие дорог и пешеходных зон, установить бортовые камни и дорожные знаки.
Также в рамках благоустройства территории необходимо срезать сухие ветви, выполнить валку деревьев и корчевку пней.
Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Работы завершат до 20 июля 2025 года.
Напомним, после жалоб рязанцев на состояние дороги к школе № 73 горадминистрация сообщила, что в районе дома № 15 на Кальной сделают тропинку.