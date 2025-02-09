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После жалоб жителей около рязанской школы сделают тропинку
Ранее рязанцы жаловались на состояние дороги к школе № 73 в Кальном.

После жалоб жителей около школы № 73 в районе дома № 15 на улице Кальной сделают тропинку. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

«В этом году на возвышении рядом будет организована тропинка. На данный момент специалисты профильного ведомства приступили к подготовке технической документации», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы пожаловались на состояние дороги к школе № 73 в Кальном.