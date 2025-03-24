Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти по УДО

Ефремов просил выпустить его по УДО в связи с состоянием здоровья и тем, что в заключении пересмотрел взгляды на жизнь. На заседании сообщили, что актер несколько раз получал дисциплинарные взыскания, в том числе попадал в штрафной изолятор за использование смартфона. Однако Алексеевский районный суд Белгородской области, где актер отбывает наказание, удовлетворил прошение об УДО. Отмечается, что он освободится после решения суда в силу.

Актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщили «Осторожно, новости».

Ефремов просил выпустить его по УДО в связи с состоянием здоровья и тем, что в заключении пересмотрел взгляды на жизнь.

На заседании сообщили, что актер несколько раз получал дисциплинарные взыскания, в том числе попадал в штрафной изолятор за использование смартфона. Однако Алексеевский районный суд Белгородской области, где актер отбывает наказание, удовлетворил прошение об УДО.

Отмечается, что он освободится после вступления решения суда в силу.

Напомним, Ефремов отбывает 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец.