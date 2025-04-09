Чиновник из Рязани Андрей Михно стал замглавы мэрии Владимира

Андрей Михно будет курировать вопросы транспорта и связи. Он родился в 1986 году в ГДР. В 2008 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени профессора П. А. Костычева по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Работал на различных должностях в автотранспортных предприятиях города Рязани — от инженера отдела эксплуатации до руководителя предприятия. С 2019 по 2021 год возглавлял управление транспорта администрации Рязани.

Чиновник из Рязани Андрей Михно стал замглавы мэрии Владимира. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Андрей Михно будет курировать вопросы транспорта и связи.

Он родился в 1986 году в ГДР, в семье военного. В 2008 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени профессора П. А. Костычева по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

Работал на различных должностях в автотранспортных предприятиях города Рязани — от инженера отдела эксплуатации до руководителя предприятия. С 2019 по 2021 год возглавлял управление транспорта администрации Рязани. Действующий муниципальный советник 2 класса.

Напомним, он покинул пост в феврале 2021 года. Комментировать отставку отказался.