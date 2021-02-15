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Начальник управления транспорта Рязани покинул пост
Об этом сообщает сайт мэрии. Ранее стало известно, что вице-мэр Владимир Бурмистров предложил чиновнику уволиться.

Начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно покинул пост. Об этом сообщает сайт мэрии.

Исполняющей обязанности назначена Ирина Черноусова, которая ранее занимала должность заместителя начальника управления по правовым вопросам.

Сам Андрей Михно комментировать свою отставку отказался.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Владимир Бурмистров предложил чиновнику уволиться.