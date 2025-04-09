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Александра Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне
«Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Также на приз номинировали российского вратаря Ивана Федотова. Отмечается, что ранее из россиян никто не получал «Билл Мастертон Трофи». Приз учрежден Ассоциацией журналистов в 1968 году и назван в честь хоккеиста Билла Мастертона, скончавшегося вследствие полученных во время матча травм. Трофей вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

Александра Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне. Об этом сообщает РБК.

«Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Также на приз номинировали российского вратаря Ивана Федотова.

Отмечается, что ранее из россиян никто не получал «Билл Мастертон Трофи». Приз учрежден Ассоциацией журналистов в 1968 году и назван в честь хоккеиста Билла Мастертона, скончавшегося вследствие полученных во время матча травм. Трофей вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ.