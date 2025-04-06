Овечкин побил рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по шайбам за всю историю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Его гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» стал 895-м (против 894). 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталс» в нынешнем сезоне забросил 42 шайбы. Рекорд держался 26 лет.