45-летний рязанец пользовался поддельными водительскими правами и попал в ДТП

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчине подарили фальшивое удостоверение. В сентябре 2024 года при оформлении дорожно-транспортного происшествия он предъявил документ инспектору ДПС. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

45-летний рязанец пользовался поддельными водительскими правами и попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчине подарили фальшивое удостоверение. В сентябре 2024 года при оформлении дорожно-транспортного происшествия он предъявил документ инспектору ДПС.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.