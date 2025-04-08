В Рязани открыли выставку ко Дню космонавтики

На выставке представлены работы авторов сообщества RZNASTRO Андрея Филатова, Наталии Андриевской, Натальи Линды. Они показывают, каким многогранным и глубоким может быть космос. Выставка будет работать до конца месяца. Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+

8 апреля в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина в Рязани открылась выставка ко Дню космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На выставке представлены работы авторов сообщества RZNASTRO Андрея Филатова, Наталии Андриевской, Натальи Линды. Они показывают, каким многогранным и глубоким может быть космос.

Выставка будет работать до конца месяца. Вход свободный.

Возрастное ограничение — 0+