В России выросло количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей

В марте таких предложений стало больше на треть в сравнении с прошлым годом. Заметнее всего увеличение среди курьеров, машинистов, водителей, сварщиков, упаковщиков, токарей, кладовщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и врачей.

В России выросло количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Зарплаты. ру».

В марте таких предложений стало больше на треть в сравнении с прошлым годом.

Заметнее всего увеличение среди курьеров, машинистов, водителей, сварщиков, упаковщиков, токарей, кладовщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и врачей.