В России выросло количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей
В марте таких предложений стало больше на треть в сравнении с прошлым годом. Заметнее всего увеличение среди курьеров, машинистов, водителей, сварщиков, упаковщиков, токарей, кладовщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и врачей.
В России выросло количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Зарплаты. ру».
В марте таких предложений стало больше на треть в сравнении с прошлым годом.
Заметнее всего увеличение среди курьеров, машинистов, водителей, сварщиков, упаковщиков, токарей, кладовщиков, разнорабочих, менеджеров по продажам и врачей.