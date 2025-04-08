Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 10:00
Нал. EUR 95.05 / 96.42 10/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 771
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 824
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 705
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 545
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России могут вырасти цены на бензин
К росту цен на бензин могут привести тарифные «войны» Трампа, вследствие которых нефть подешевела на 11 долларов. Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением нефтегазовых доходов страны. Отмечается, что если нефть будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС.

В России могут вырасти цены на бензин. Об этом URA.RU рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, к росту цен на бензин могут привести тарифные «войны» Трампа, вследствие которых нефть подешевела на 11 долларов. Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением нефтегазовых доходов страны.

Отмечается, что если нефть будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС.