В России могут вырасти цены на бензин

К росту цен на бензин могут привести тарифные «войны» Трампа, вследствие которых нефть подешевела на 11 долларов. Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением нефтегазовых доходов страны. Отмечается, что если нефть будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС.

В России могут вырасти цены на бензин. Об этом URA.RU рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, к росту цен на бензин могут привести тарифные «войны» Трампа, вследствие которых нефть подешевела на 11 долларов. Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением нефтегазовых доходов страны.

Отмечается, что если нефть будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС.