Рязанский суд признал банкротом ООО «НИТИ»

Организацию потребовал признать банкротом «Сбербанк из-за непогашенной задолженности. В процедуре банкротства ООО «НИТИ» находилось с 2023 года. За компанией велось наблюдение, в ходе которого суд признал, что финансового оздоровления «НИТИ» не испытывает. «Должником не представлены доказательства наличия обеспечения исполнения графика погашения задолженности залогом (ипотекой), независимой гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручительством либо иными способами, не противоречащими закону о банкротстве», — отметили в посте. ООО «НИТИ» признали несостоятельным (банкротом). В отношении него приняты процедуры конкурсного производства.

Рязанский суд признал банкротом ООО «НИТИ». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Организацию потребовал признать банкротом «Сбербанк из-за непогашенной задолженности.

В процедуре банкротства ООО «НИТИ» находилос с 2023 года. За компанией велось наблюдение, в ходе которого суд признал, что финансового оздоровления «НИТИ» не испытывает.

«Должником не представлены доказательства наличия обеспечения исполнения графика погашения задолженности залогом (ипотекой), независимой гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручительством либо иными способами, не противоречащими закону о банкротстве», — отметили в посте.

ООО «НИТИ» признали несостоятельным (банкротом). В отношении него приняты процедуры конкурсного производства.