Рязанских водителей предупредили о тумане и гололедице

8 апреля будет облачно. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Температура воздуха по области днем 0…+5°С.Участников дорожного движения призывали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.