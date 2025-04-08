На площади Свободы в Рязани загорелась аптека

Возгорание случилось вечером в понедельник, 7 апреля. По данным регионального МЧС, площадь пожара составила около 4 кв. м. В тушении участвовало 9 человек, 3 единицы техники. Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.