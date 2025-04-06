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В Рязанской области ожидаются двухдневные снегопады и образование сугробов
Отмечается, что возвращение зимы в ЦФО будет более жестким, чем сообщалось ранее. 6 апреля ожидаются снегопады и метели, местами сильные. В Рязанской области пик осадков придется на дневное время. К 7 апреля высота сугробов достигнет 15 — 20 см. «Особенно много снега будет в Рязанской области», — говорится в сообщении. Ночью понедельника ожидается до -6 градусов. Днем — вновь пойдет снег и мокрый снег, метели, местами сильные снегопады. Возможно образование ледяной корки на дорогах.

В Рязанской области ожидаются двухдневные снегопады и образование сугробов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что возвращение зимы в ЦФО «будет более жестким, чем сообщалось ранее».

6 апреля ожидаются снегопады и метели, местами сильные. В Рязанской области пик осадков придется на дневное время. К 7 апреля высота сугробов достигнет 15 — 20 сантиметров.

«Особенно много снега будет в Рязанской области», — говорится в сообщении.

Ночью понедельника ожидается до -6 градусов. Днем — вновь пойдет снег и мокрый снег, метели, местами сильные снегопады. Возможно образование ледяной корки на дорогах.