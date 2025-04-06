В Рязанской области ожидаются двухдневные снегопады и образование сугробов

Отмечается, что возвращение зимы в ЦФО будет более жестким, чем сообщалось ранее. 6 апреля ожидаются снегопады и метели, местами сильные. В Рязанской области пик осадков придется на дневное время. К 7 апреля высота сугробов достигнет 15 — 20 см. «Особенно много снега будет в Рязанской области», — говорится в сообщении. Ночью понедельника ожидается до -6 градусов. Днем — вновь пойдет снег и мокрый снег, метели, местами сильные снегопады. Возможно образование ледяной корки на дорогах.