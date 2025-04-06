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В Рязанской области обрушилась стена у многоквартирного дома
Происшествие произошло на улице площадь Ленина в Рыбном, в 100 метрах от администрации района. Место до сих пор не огорожено, коммуникации не отключались. Отмечается, что в доме проживают люди, которым предложили временное жилье. По данным издания, в 2023 году в двухэтажке отремонтировали крышу за счет средств капремонта.

В Рязанской области обрушилась стена у многоквартирного дома. Об этом 6 апреля пишет RybnoeNet.

Происшествие произошло на улице площадь Ленина в Рыбном, в 100 метрах от администрации района. Место до сих пор не огорожено, коммуникации не отключались.

Отмечается, что в доме проживают люди, которым предложили временное жилье.

По данным издания, в 2023 году в двухэтажке отремонтировали крышу за счет средств капремонта.