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Скончалась советская актриса Таисия Литвиненко

На 91-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Об этом сообщила артистка Римма Зюбина.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала актриса в соцсетях.

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 году. Артистка запомнилась многим по роли Химки в советской комедии «За двумя зайцами». Она также снималась в фильмах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой» и «Война на западном направлении».